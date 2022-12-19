Группа врачей-офтальмологов из Якутии приехала в Кировское в ДНР

Фото: правительство Якутии

Якутские врачи вновь посетили город Кировское в ДНР. Это не первый их визит – бригада офтальмологов была сформирована еще осенью и провела свыше 2,5 тысяч консультаций с жителями. О новом визите врачей сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня утром в Кировское снова прибыла бригада якутских офтальмологов. Они сделают замечательный новогодний подарок многим жителям Донбасса - вернут им зрение», – заявил Николаев.

Отметим, что Якутия еще весной взяла шефство над Кировским, после чего было подписано соглашение о сотрудничестве и разработан трехлетний план восстановительных работ в городе. За следующие два года Якутия вложит 600 млн рублей в восстановление детсадов, жилых домов и местного стадиона.

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