Якутия откроет IT-центры в Донецкой народной республике

Фото: Андрей Устинов / 2ГИС

Якутия построит несколько IT-центров в ДНР. Об этом глава республики Айсен Николаев в рассказал интервью телеканалу «Якутия 24».

Развитие информационных технологий руководитель Якутии обсуждал с лидером ДНР Денисом Пушилиным. Они поддержали идею перенять опыт Якутии в создании IT-центров в небольших населенных пунктах.

Планируется начать реализацию этого проекта в городе Кировское, восстановление которого курирует Республика Саха (Якутия). Строительство центров стартует уже в 2023 году.

В 2022 году Якутия поднялась на 9 место в рейтинге лучших регионов России по цифровой трансформации и 1 место по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке.

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