В Якутске до крещенской купели будет ходить специальный автобусный маршрут

Фото: пресс-служба администрации Якутска

В период крещенских купаний в Якутске будет организован временный автобусный маршрут, сообщается на сайте администрации города.

Автобус будет курсировать с площади Павших борцов (Вечный огонь) до общегородской купели (Зеленый луг).

18 января с 12:30 до 22:00 часов.

19 января с 15:00 до 22:00 часов.

20 января с 08:00 до 22:00 часов.

Стоимость проезда – 40 рублей.

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