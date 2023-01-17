В Якутске до крещенской купели будет ходить специальный автобусный маршрут

Фото: пресс-служба администрации Якутска
В период крещенских купаний в Якутске будет организован временный автобусный маршрут, сообщается на сайте администрации города.
Автобус будет курсировать с площади Павших борцов (Вечный огонь) до общегородской купели (Зеленый луг).
18 января с 12:30 до 22:00 часов.
19 января с 15:00 до 22:00 часов.
20 января с 08:00 до 22:00 часов.
Стоимость проезда – 40 рублей.
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