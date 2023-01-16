В Якутии Крещенские купания пройдут с 18 по 20 января

Фото: правительство Якутии

В Якутии в этом году Крещенские купания пройдут с 18 по 20 января. Купели разместят в Якутске и 16 районах – всего запланировано 23 места для купаний. Республиканские спасатели и полиция в эти дни будут дежурить в усиленном режиме.

«В дни Крещенских купаний Якутская территориальная подсистема РСЧС будет функционировать в режиме повышенной готовности. Мероприятие традиционное, проводится каждый год. Но с учетом наших природно-климатических особенностей необходимо быть готовыми к любым ситуациям, организовать на местах круглосуточное дежурство оперативных служб, в том числе МЧС, МВД, Службы спасения Якутии, а также бригад медицинской помощи», – заявил первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

В якутском МЧС дали ряд рекомендаций жителям, как безопасно провести купания. В частности, спасатели советуют окунаться лишь в специально оборудованных прорубях и отказаться от алкоголя за несколько недель. Также рекомендуется соблюдать простые и очевидные меры – например, не купать детей без присмотра взрослых и не приводить с собой животных.

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