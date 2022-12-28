Глава Якутска Евгений Григорьев обозначил планы на 2023 год

Фото: пресс-службы администрации Якутска

В администрации Якутска подвели итоги 2022 года и обозначили цели на 2023 год, сообщает пресс-служба администрации столицы Якутии.

В 100-летний юбилей Якутской АССР в Якутске отметили 390-летие города и 200-летие городской Думы. По словам мэра Евгения Григорьева, символично, что именно в этом году столица республики удостоена звания «Город трудовой доблести».

Подводя итоги на традиционной предновогодней встрече с общественностью глава Якутска отметил, что город остается лидером по рождаемости в регионе.

Благодаря федеральной программе капремонта школ, инициированной президентом страны, в Якутске обновили 11 школ на 800 млн рублей. В 2023 году планируется модернизировать еще 13 школ.

В рамках программы Трехлетия благоустройства в городе Якутске отремонтировано 75 дворов. В следующем году обновятся еще порядка 40 дворов. Четвертый год в Якутске реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги». В 2022 году уложено более 36 км дорог. В 2023 году будет построено 34 км.

По инициативе Евгения Григорьева в этом году увеличено расстояние от школ и детсадов до магазинов, торгующих алкоголем и пивом. После чего порядка 30 торговых точек прекратили продажу спиртного. Глава города поблагодарил жителей за поддержку в борьбе с «лже-кафе» и «наливайками».

– По итогам 2022 года прогнозируются улучшение показателей ввода жилья, более половины всего ввода жилья по Якутии приходится на Якутск. В столице успешно реализуется республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилья, мы поставили себе целью завершить текущую программу 2019-2025 годов досрочно, уже в следующем году, – сказал Евгений Григорьев.

Глава города объявил десятилетие подготовки к 400-летию Якутска, которое состоится в 2032 году.

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