Реконструкция проспекта Ленина в Якутске должна завершиться до 31 октября 2023 года

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

— Горожан и гостей столицы в этом году волновали темпы реконструкции проспекта Ленина в городе Якутске. Полная реконструкция главной магистрали столицы должна быть завершена до 31 октября следующего года. Прошу Окружную администрацию Якутска обеспечить открытие проспекта точно в срок, — отметил он.

Ремонт проспекта Ленина начался осенью 2021 года. 10-16 ноября 2022 года проспект была открыта для движения частного автотранспорта.

Общая протяженность капитального ремонта проспекта Ленина составляет 2,9 километра и разбита на два этапа. Второй этап ремонта от улицы Дзержинского до Хабарова и от Кулаковского до Красноярова запланирован до 31 августа 2023 года.

Руководитель республики также напомнил, что в 2023 году продолжится реконструкция участка автодороги «Нам» со стороны Мархи. Планируется ввод четырех мостов в Ленском, Томпонском и Оймяконском районах.

В 2021 году в Якутии отремонтировали 501 км дорог, из них 48,5 км – в Якутске. В 2022 году в Якутии построено 582 км дорог. Введено в эксплуатацию семь мостовых переходов.

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