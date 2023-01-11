Первый якутский крематорий начнет работу до конца января

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В Якутии к концу января заработает первый крематорий. О планах построить его было заявлено еще в 2019 году, а в конце ноября его готовность составляла 93%. Начальник Управления инвестиций и проектной деятельности городской администрации Андрей Владимиров утверждает, что уже идет набор сотрудников на работу в учреждении.

«Отбором персонала занимается директор, после будет проведен инструктаж сотрудников. Крематорий заработает примерно в 20-х числах января», – пояснил Владимиров. По его словам, заявки подали 267 соискателей.

Ранее власти сообщали, что кремация обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Учреждение сможет проводить до 10 кремаций в сутки, но если услуга будет пользоваться спросом, в крематории готовы поставить вторую печь.

Также к крематорию планируют отдельно пристроить колумбарий для хранения урн с прахом. Домашних животных, кстати, кремировать не дадут – в администрации посчитали, что сжигать тела людей и животных в одном учреждении будет неэтично.

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