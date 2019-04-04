В Якутске планируют построить крематорий

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-04T09:30:11+03:00

И осуществить еще несколько инвестиционных проектов

Изменить размер текста: A A

В Якутске прошло совещание по реализации инвестиционных проектов. На мероприятии были рассмотрены самые перспективные направления.

Планируется стройка гостиницы, реконструкция старой бани на улице Чепалова и строительство новых. Для расширения торговых площадей для сбыта сельхозпродукции готовят проект строительства оптово-розничного продовольственного центра «Агро Сити». Также рассмотрен план автоматизированных теплых автостоянок.

Также, в рамках конкурса «Народный бюджет-2018» в мэрию поступило предложение о возведении крематория производственной мощностью до 170 человек в месяц. Отмечено, что проект крематория может быть реализован в комплексе со строительством нового кладбища в районе «Птицефабрика» с территорией под колумбарий. Для строительства крематория требуется 5,7 млн рублей.

Кроме того, по поручению главы города Якутска будет рассмотрено строительство Музея города Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU