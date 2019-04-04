2019-04-04T09:30:11+03:00
Общество

В Якутске планируют построить крематорий

И осуществить еще несколько инвестиционных проектов
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутске прошло совещание по реализации инвестиционных проектов. На мероприятии были рассмотрены самые перспективные направления.

Планируется стройка гостиницы, реконструкция старой бани на улице Чепалова и строительство новых. Для расширения торговых площадей для сбыта сельхозпродукции готовят проект строительства оптово-розничного продовольственного центра «Агро Сити». Также рассмотрен план автоматизированных теплых автостоянок.

Также, в рамках конкурса «Народный бюджет-2018» в мэрию поступило предложение о возведении крематория производственной мощностью до 170 человек в месяц. Отмечено, что проект крематория может быть реализован в комплексе со строительством нового кладбища в районе «Птицефабрика» с территорией под колумбарий. Для строительства крематория требуется 5,7 млн рублей.

Кроме того, по поручению главы города Якутска будет рассмотрено строительство Музея города Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сунтарском районе Якутии в ДТП пострадали четверо: среди них 12-летний ребенок
Аварийные дома расселят для строительства якутского кардиоцентра
Еще больше диких животных: в одном из районов Якутии поймали рысь
Якутия представит свои проекты на форуме «Арктика – территория диалога»
В Якутии ежегодно до 2400 человек кусают животные
На дачные участки Якутска забрела косуля
Пьяный юноша без водительских прав устроил ДТП в Якутске
В Якутске под лед провалился погрузчик
В Якутии бывшего главу наслега обвинили в служебном подлоге
В союзе архитекторов Якутии новый руководитель
В АЛРОСА прокомментировали дело о мошенничестве в дочерней компании
К 2022 году в Якутии построят 100 социально значимых объектов
В Верхоянском районе Якутии произошел разлив нефти
В Якутии пятерых детей отобрали у нерадивых родителей
Ученик якутской балетной школы выступил на сцене Большого театра
Школу №17 Якутска планируют расширить
Якутский боксер Василий Егоров выйдет на ринг в Кёльне
Министр сельского хозяйства Якутии привлечен к административной ответственности
За одну неделю в Якутске было найдено четыре подростка
В Якутске началось первенство России по северному многоборью