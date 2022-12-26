До 20 тонн повышена грузоподъемность на автозимнике Хатассы — Павловск через реку Лену

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

С 26 декабря на ледовом автозимнике Хатассы — Павловск через реку Лена в очередной раз увеличена грузоподъемность, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Теперь по ледовому автозимнику по направлению 12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 20 тонн.

Предыдущее увеличение грузоподъемности произошло 23 декабря, а сам автозимник был открыт 15 декабря.

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