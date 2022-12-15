Открыт ледовый автозимник через реку Лену по направлению Хатассы — Павловск

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

15 декабря в Якутии официально открыт ледовый автозимник через реку Лену по направлению 12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» (Хатассы — Павловск), сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Напомним, что переправа называется Хатассы — Павловск из-за условий трехгодичного контракта. Но, как и в прошлом году, она пролегает от села Хатассы до Нижнего Бестяха.

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Ледовый автозимник имеет две основные полосы движения, и две резервные. Общая протяженность автозимника составляет 20 км, грузоподъемность — до 10 тонн.

Перед съездом на лед организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация. Открытие проезда по ледовому зимнику для автотранспорта с массой свыше 10 тонн будет поэтапным, по мере нарастания толщины ледяного покрова.

В Минтрансе республики водителям настоятельно рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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