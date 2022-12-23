Повышена грузоподъемность на ледовом автозимнике через реку Лену по направлению Хатассы — Павловск

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

С 23 декабря разрешено движение автотранспорта с общим весом до 15 тонн по ледовому автозимнику через реку Лена по направлению 12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» (автодорога Хатассы — Павловск).

Об этом сообщает управление автодорог республики.

Напомним, ледовый автозимник Хатассы — Павловск был открыт 15 декабря. Буквально через несколько часов после открытия в соцсети посыпались первые жалобы на его состояние. В управлении дорог Якутии назвали эти трудности временными, добавив, что подрядчик беспрерывно работает над улучшением качества покрытия автозимника.

Переправа называется Хатассы — Павловск из-за условий трехгодичного контракта. Но, как и в прошлом году, она пролегает от села Хатассы до Нижнего Бестяха.

Ледовый автозимник имеет две основные полосы движения, и две резервные. Общая протяженность автозимника составляет 20 км.

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