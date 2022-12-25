О втором сроке, санкциях, любимой соцсети и многом другом. Итоговая пресс-конференция главы Якутии

Фото: KP.RU

25 декабря глава Якутии Айсен Николаев принял участие в открытии Дворца культуры и духовного развития им. М. К. Аммосова в селе Намцы Намского района, а позже провел там итоговую пресс-конференцию для представителей СМИ.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные выдержки и тезисы главы из пресс-конференции.

— К играм «Дети Азии», которые пройдут в Якутске в 2024 году, мы должны благоустроить озеро Сайсары. Кроме того, в конце 2024 года планируется ввод Арктического центра эпоса и искусств.

— Вопрос строительства мостового перехода через Лену поддержан на уровне Совета Федерации. Сейчас идет активная дискуссия о финансировании объекта по схеме 50% на 50%.

— Вопрос включения строительства инфекционной больницы в Якутии в федеральный бюджет будет рассмотрен после ввода онкологического диспансера. Ввод онкодиспансера запланирован в следующем году.

— В Якутии один из самых низких уровней смертности от COVID-19. По данному показателю регион занимает 80-е место в стране. Смертность в Якутии от коронавируса в 3.6 раза меньше, чем в среднем по России.

— Ожидается, что по итогам этого года объем валового регионального продукта превысит 1 триллион 900 миллиардов рублей без учета «Газпрома». Это рекордный показатель, который отражается в целом на доходах республики.

— Порядка 15 тонн продуктов для наших военнослужащих по заказу республики доставлено в зону специальной военной операции. Сейчас идет распределение и доставка до наших ребят. Надеюсь, что к Новому году они получат подарки.

— Якутия стала вторым субъектом, получившим национальную премию «Самый креативный регион страны» после города Москвы.

— О выдвижении на второй срок в 2023 году: «Если будут доверие президента РФ и поддержка якутян, я выдвинусь на второй срок». Выборы Главы Якутии состоятся в сентябре 2023 года.

— Темпы строительства социальных объектов в Якутии сохранятся. В этом году введено 78 соцобъектов по всей республике.

— Глава Якутии о кандидатуре своего пресс-секретаря: «Я пока острой необходимости в пресс-секретаре не вижу. Семен Трофимов (руководитель департамента информационной политики) сейчас исполняет эти обязанности».

— О физической форме: когда весь рыхлый и толстый, значит здоровье не то. Поэтому стараюсь быть в форме.

— О скандальном заявлении Петра Аммосова про якутское кино: если не нравится, то пусть сам снимает кино.

— О санкциях, в которые его включили: «Еще раз заявляю, чихать я на них хотел. Имущества и недвижимости за границей у меня нет, терять абсолютно нечего».

— О соцсетях: «Стараюсь сидеть во всех соцсетях, потому что мне везде пишут. Больше новостей получаю с Телеграма, а живое общение — это „ВКонтакте“».

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