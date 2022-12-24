Ленский мост вошел в число проектов, рекомендованных СовФедом к поддержке

Фото: Группа ВИС

23 декабря сенаторы приняли постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)».

Они отметили, что Якутия является крупным минерально-сырьевым центром и обладает уникальным природно-ресурсным, транзитным, туристско-рекреационным и культурным потенциалом. Также регион входит в число приоритетных геостратегических территорий России.

Что мешает развиваться Якутии

Негативными факторами для развития назвали низкий уровень доступности качественной медицинской помощи на территориях Арктической зоны РФ, высокую долю расходов на содержание школ, недостаточную развитость транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения северного завоза.

Также большим минусом назвали устаревший парк воздушных судов; высокую степень износа магистрального газопровода, проходящего по территории Центрального энергетического района.

Кроме того, на социально-экономическую ситуацию в регионе отрицательно влияют высокая стоимость энергоресурсов, производства товаров, работ и услуг, ухудшение экологической обстановки, подверженность территории экзогенным геологическим процессам.

Что рекомендуют сенаторы правительству России

Правительству России, среди других проектов, рекомендовано рассмотреть вопрос софинансирования строительства Ленского моста в размере не менее 50 процентов из федерального бюджета.

Напомним, федеральный Минфин предлагал снизить долю своего участия до 30%, но глава Якутии Айсен Николаев настаивал, чтобы государство выделило не менее 50%.

В документе перечислено очень много проектов, которые рекомендованы включить в различные федеральные программы. Это строительство аэропортов, больниц, учебных заведений, линий электропередач, спортобъектов, финансирование мобильных медицинских бригад в арктических районах и многое другое. Более подробно можно ознакомиться на сайте правительства Якутии.

Отметим, что все это является рекомендациями СовФеда к рассмотрению правительством России. И хотя постановление Совета Федерации вступило в силу со дня его принятия, это еще не означает, что все эти объекты будут включены в соответствующие федпрограммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стоимость Ленского моста, который подорожал до 176 миллиардов рублей, будет снижена (подробнее)

Евгений Григорьев: проект Ленского моста направлен на Главгосэкспертизу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.