В Якутии будут судить капитана теплохода, налетевшего на мель

Фото: ВМСУТ СК России

Завершено расследование уголовного дела капитана теплохода «Метеор-235», который допустил столкновение судна с песчаной косой. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Капитан обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, ЧП произошло 11 июля, ночью в 3 часа 30 минут — теплоход «Метеор-235» налетел на большой скорости на мель на середине реки Лены, в трех километрах от села Графский Берег.

Он выполнял коммерческий рейс из острова Лямпушка в Кобяйском районе, где размещена правительственная резиденция закрытого типа для VIP-гостей.

В столкновении пострадали семь человек. Всего на борту судна находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. Среди других пострадавших травмы получила сестра главы Якутии Аяна Николаева.

По ее словам, у нее были множественные переломы ребер слева, семь из них со смещением, коллапс легкого, травматический гемопневмоторакс, травматический шок. Ей провели операцию и поставили ребра на место титановыми пластинами.

Как считает следствие, капитан судна не проследил за окружающей обстановкой в темное время суток и допустил столкновение судна с песчаной косой, в результате чего скоростное судно село на мель.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в Намский районный суд.

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