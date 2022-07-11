На реке Лене в Якутии теплоход налетел на мель: пострадали семь человек

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

11 июля ночью в 3 часа 30 минут на середине реки Лена сел на мель теплоход «Метеор-235», сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Теплоход выполнял заказной рейс от Лямпушки в Кобяйском районе до города Якутска. На борту судна находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. Инцидент произошел в трех километрах от села Графский Берег Намского района Якутии.

В результате происшествия пострадали семь человек. Их эвакуировали на берег и доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние пострадавших уточняется.

Организована доследственная проверка по факту происшествия, следователи устанавливают всех обстоятельства и причины произошедшего.

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