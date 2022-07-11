Сестра главы Якутии пострадала в ЧП с теплоходом

Фото: СК Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что его сестра получила тяжелые травмы на теплоходе «Метеор-235». Минувшей ночью корабль налетел на мель в районе села Графский берег – в происшествии пострадали семь человек. По словам Николаева, на теплоходе в тот момент находились его родные.

«Пострадали люди, в том числе и мои родственники. Моя сестра Аяна и работница теплохода, к огромному сожалению, получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы и им оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка случившегося», – сообщил Николаев.

Также глава подчеркнул, что ни его самого, ни супруги с детьми на теплоходе не было. Добавим, что происшествием уже заинтересовались в СК: глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Восточного МСУТ СК доложить ему о ходе проверки.

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