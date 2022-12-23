В четырех аэропортах Якутии завершены строительные работы

Склад ГСМ в аэропорту поселка Белая Гора. Фото: Росавиация
Завершены строительно-монтажные работы в аэропортах Белая Гора, Депутатский, Хандыга и Сангар (ФКП «Аэропорты Севера»), сообщает Росавиация.
Отмечается, что ремонт объектов прошел в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы».
21 декабря Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию объектов аэропорта Белая Гора. Там построены склад ГСМ объемом хранения 360 м3, периметровая патрульная дорога, ограждение аэродрома и контрольно-пропускной пункт.
Ожидается, что до конца текущего года будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию аэропортов в населенных пунктах: Депутатский, Хандыга, Сангар.
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