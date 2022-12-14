Обнулить тарифы. Власти Якутии предлагают установить льготы для малой авиации в «Аэропортах Севера»

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Глава Якутии Айсен Николаев предложил обнулить тарифы на услуги ФКП «Аэропорты Севера» для легких воздушных судов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С таким предложением он выступил 14 декабря в Совете Федерации.

— В целях развития малой авиации республики предлагаем применение нулевых ставок и тарифов ФКП «Аэропорты Севера» за наземное обслуживание легких воздушных судов. Сейчас в стоимости авиабилетов доля на обслуживание воздушных судов на площадках «Аэропорты Севера» составляет до 20%, когда как, например, в московских аэропортах - порядка 10%, — сказал руководитель региона.

В Комитете по экономической политике поддержали инициативу и подготовили предложения для включения в проект постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)», который планируют принять на следующем заседании Совета Федераций.

Согласно проекту документа, Минтрансу РФ рекомендовано рассмотреть предложение по установлению для ФКП «Аэропорты Севера» льготных размеров аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание для легких воздушных судов.

Справка КП:

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера» создано 2 ноября 2007 года распоряжением правительства РФ. Изначально в состав ФКП входили 23 аэропорта, а с 1 января 2016 года под его началом деятельность осуществляет 31 аэропорт и две посадочные площадки, расположенные в Якутии и Магаданской области.

В настоящий момент в состав Федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера» входят филиалы аэропортов Маган, Белая Гора, Депутатский, Мома, Олёкминск, Среднеколымск, Усть-Мая, Черский, Тикси, Айхал, Оленёк, Алдан, Верхневилюйск, Жиганск, Нюрба, Саккырыр, Сунтары, Усть-Нера, Чокурдах, Нижнеянск, Ленск, Северо-Эвенск, Батагай, Вилюйск, Зырянка, Нерюнгри, Сангары, Усть-Куйга, Хандыга, Сеймчан, Полярный, Саскылах.

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