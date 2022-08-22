Якутия получит 5,5 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов

Фото: правительство Якутии

Власти РФ выделили правительству Якутии дополнительно 5,5 миллиарда рублей на компенсацию расходов при реконструкции аэропортов. Деньги вложат в обновление 11 аэропортов в разных районах республики – к примеру, власти намерены достроить аэрокомплекс в Мирном, обновить аэропорты Белой Горы, Вилюйска, Нерюнгри и других населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Якутия направила федеральным властям заявку на еще десять аэропортов, которые планируется включить в комплексный план модернизации инфраструктуры. Это аэропорты Ленска, Сунтара, Алдана, Момы, Усть-Куйги, Саскылаха, Усть-Маи, Батагая, Оленька и Зырянки. Если заявка будет одобрена, их включат в план до 2030 года.

«В большинстве аэропортов мероприятия по реконструкции не осуществлялись с момента ввода их в эксплуатацию. Поэтому скорейшее решение этого вопроса является жизненной необходимостью для наших районов», – отметил министр транспорта Владимир Сивцев.

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