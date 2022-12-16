«Это временные неудобства». В управлении дорог Якутии прокомментировали жалобы на состояние автозимника Хатассы — Павловск

Фото: скриншот видео

15 декабря официально был открыт ледовый автозимник через реку Лену по направлению Хатассы — Павловск.

Буквально через несколько часов после открытия в соцсети посыпались первые жалобы на состояние автозимника. Люди сетовали на то, что машины застревают на песках (автозимник проходит через остров), и что на маленьком автомобиле проезд становится практически невозможной задачей.

«КП-Якутия» связалась с начальником отдела эксплуатации дорог Управтодора Якутии Александром Шипошиным. По его словам, в начале открытия автозимника подобные рабочие моменты неизбежны.

— Я вот с утра прямо выехал на автозимник. Машины ездят с восьми часов утра, все нормально. Технику с линии мы не снимаем, продолжаем намораживать пески. Проблема в том, что на островах песок сам по себе не замерзает, его надо намораживать, заливать водой. Сейчас автозимник открыт для машин до 10 тонн. Когда тяжелая машина проезжает, она разбивает лед, оставляет колеи, на которых и застревают более легкие автомобили.

Состояние автозимника на 16 декабря. Фото: Александр ШИПОШИН

Как отметил Шипошин, вчера на песках застряли две машины.

— Одна из них — «Газель», вторая легковая. Мы их довольно быстро вытащили. Сейчас эту колею убрали, песок вновь наморозили, сегодня в планах работать над ровностью дороги. К Новому году мы должны выйти на тоннаж в 30 тонн, поэтому работа не останавливается. Ситуация с песками повторяется ежегодно, особенно при открытии автозимника и весной, когда снег начинает таять. Поэтому, еще раз повторюсь, что это рабочие моменты, которые в скором времени будут исправлены, — заключил начальник.

Состояние автозимника на 16 декабря. Фото: Александр ШИПОШИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открыт ледовый автозимник через реку Лену по направлению Хатассы — Павловск (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.