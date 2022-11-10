В Якутске открыли для движения проспект Ленина

Фото: мэрия Якутска

Минтранс Якутии сообщил, что дорожники сегодня вечером открывают движение по проспекту Ленина. Пока движение открывается на участке от Каландаришвили до Курашова. Там завершены работы по проезжей части, установлены опоры освещения, дорожные знаки и светофоры.

В ведомстве уточнили, что на перекрестках улиц Кулаковского и Дзержинского продолжаются работы, поэтому участок пока закрыт.

Движение на проспекте будет пока будет организовано по временной схеме с ограничением скорости до 40 км/час.

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