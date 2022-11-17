В Якутске для движения машин открыли перекресток Ленина — Кулаковского

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Вечером 16 ноября в Якутске открыли движение для личного транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кулаковского. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Напомним, практически вся остальная часть проспекта была открыта для движения еще 10 ноября. Недоступным для автомобилистов пока остается участок дороги от улицы Курашова до Дзержинского, поскольку там все еще продолжаются ремонтные работы.

Ранее первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников сообщил, что первый этап реконструкции на участке проспекта от улицы Кулаковского до улицы Дзержинского будет завершен к 10 ноября. До этого власти города называли дату 20 ноября, но первый зампред правительства потребовал от подрядчика ускорить работы.

Общая протяженность капитального ремонта проспекта Ленина составляет 2,9 километра и разбита на два этапа. Второй этап ремонта от улицы Дзержинского до Хабарова и от Кулаковского до Красноярова запланирован до 31 августа 2023 года.

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