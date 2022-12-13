Обвиняемым в убийстве и расчленении в Якутске продлили срок в СИЗО

Фото: СУ СК РФ по Якутии

12 декабря в Якутском горсуде продлили срок содержания под стражей обвиняемым в жестоком убийстве и расчленении тела.

Об этом говорится в картотеке Якутского горсуда. Срок нового содержания под стражей не разглашается, но вероятнее всего, они будут сидеть в СИЗО до самого оглашения приговора. Пока расследование еще не завершено.

25 октября Максима С. и Валентина П. поместили в СИЗО на два месяца. Они не стали это опротестовывать.

Напомним, в четверг, 20 октября, около мусорного бака у многоквартирного жилого дома на Лермонтова в Якутске нашли расчлененные части тела в пакетах. Как уточнила прокуратура, останки были обнаружены также в грузовом автомобиле, перевозящем отходы, и в квартире. В СК сообщили, что убитый – мужчина средних лет.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Было заведено уголовное дело по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В этот же день были задержаны двое молодых мужчин 1991 и 1999 годов рождения.

Они рассказали, что распивали спиртные напитки в малосемейке по Лермонтова. Как обычно, произошла пьяная ссора, в результате которой был убит третий собутыльник. Парни расчленили тело погибшего и выбросили его в мусорный контейнер. В настоящее время они задержаны и помещены в СИЗО на время следственных действий.

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