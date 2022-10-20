СК создал оперативную группу для расследования убийства мужчины с расчленением в Якутске

Фото: СК Якутии

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве после обнаружения останков на улице Лермонтова в Якутске. Там за мусорными баками обнаружили пакет с расчлененным трупом внутри. Сразу после этого появилась информация, что силовики задержали двоих подозреваемых в том же дворе.

В СК сообщили, что убитый – мужчина средних лет. В органах сформировали оперативно-следственную группу из числа криминалистов СК и сотрудников «убойного отдела» полиции, они уже побывали в квартире, где было совершено убийство.

В полиции добавили, что материалы в отношении двоих задержанных местных жителей были направлены в следственные органы. Сейчас силовики устанавливают личность убитого.

Напомним, в четверг, 20 октября, около мусорного бака у многоквартирного жилого дома на Лермонтова в Якутске нашли расчлененные части тела в пакетах. Как уточнила прокуратура, останки были обнаружены также в грузовом автомобиле, перевозящем отходы, и в квартире.

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