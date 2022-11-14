Энергетики завершили ремонт обрушившейся теплотрассы в Якутске

Фото: пресс-служба Якутской ТЭЦ

Специалисты Якутской ТЭЦ завершили срочный ремонт магистральной линии теплосети, обрушившейся сегодня утром в Якутске, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего энергетики устранили пять дефектов на трубопроводах на улице 50 лет Октября — они обеспечивают теплом жителей кварталов Хатынг-Юряха и НовоПорт. После чего специалисты приступили к заполнению тепловой сети и развоздушиванию.

Отмечается, что восстановительные работы были завершены до 15:00.

Причины обрушения теплотрассы все еще выясняются.

UPD. В 16:39 МинЖКХ Якутии отчиталось о запуске в работу восстановленного участка магистральной теплосети.

«На данный момент силами теплоэнергетиков и городских служб проводится обход по конечным потребителям. По данным ЕДДС Якутска, жалоб от населения не поступало. Ожидаем к 18-19 часам полностью войти в штатный режим работы», — приводятся слова министра ЖКХ и энергетики республики Вячеслава Емельянова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На время восстановления теплотрассы у жителей двух микрорайонов Якутска отключат горячую воду и тепло (подробнее)

В Якутске обрушилась теплотрасса, ведутся восстановительные работы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.