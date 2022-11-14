В Якутске обрушилась теплотрасса, ведутся восстановительные работы

Фото: пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

В Якутске на участке автострады 50 лет Октября теплотрасса упала с опор, сообщает пресс-служба МинЖКХ Якутии.

Фото: пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

По словам министра ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслава Емельянова, который находится на месте технологического нарушения, на текущий момент ограничений по теплоснабжению нет. Ведется восстановление участка магистральных тепловых сетей Якутской ТЭЦ.

Фото: пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

– Произошло падение теплотрассы с опор на участке автострады 50 лет Октября в сторону ЦТП НовоПорт. Специалисты ЯТЭЦ ведут восстановительные работы: проводятся вскрытие изоляции и устранения свищей. Данный вопрос держим на контроле, – отметил министр.

Ведется выяснение обстоятельств технологического нарушения.

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