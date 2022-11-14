На время восстановления теплотрассы у жителей двух микрорайонов Якутска отключат горячую воду и тепло

Фото: прокуратура Якутии

Специалисты Якутской ТЭЦ приступили к ремонтным работам по восстановлению магистральной тепловой сети на участке по Автостраде 50 лет Октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что утром 14 ноября вдоль автострады 50 лет Октября с четырех опор упала теплотрасса длиной около 300 метров. Обнаружены три небольших прорыва. На место незамедлительно выехала оперативная бригада Якутской ТЭЦ. Работы будут проводиться до полного восстановления нормального положения участка трубопровода.

Фото: прокуратура Якутии

Отмечается, что на время работ будет производиться понижение температуры теплоносителя и горячего водоснабжения для жителей микрорайонов Хатынг-Юрях и Новопорт. Работы будут завершены до 18-00.

По информации экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства уточняются.

В связи с повреждением магистрального трубопровода тепловой сети созвано оперативное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики. Также вопросом занимается прокуратура республики, на место выехал прокурор Якутска.

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