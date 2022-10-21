«Все решения принимало руководство». Сотрудника Службы госзаказчика Якутии вернули с полигона в Бурятии из-за уголовного дела

Строящийся онкоцентр. Фото: Андрей СОРОКИН

Бывший начальник производственного отдела ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» 43-летний Георгий Малышев подозревается в служебном подлоге.

Об этом пишет издание «Якутск Вечерний».

По данным издания, следственные органы завели уголовное дело на руководителя рабочей группы по строительству онкологического диспансера, экс-начальнику производственного отдела ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» Георгия Малышева. В деле также фигурируют другие лица, но пока неизвестно, кто именно.

Чиновник подозревается в подлоге документов, связанных с поставкой медоборудования для онкоцентра. Причем, уже зная о уголовном деле, он 27 сентября поехал добровольцем для участия в СВО. Его под конвоем вернули из воинской части Улан-Удэ, где он проходил подготовку. Сейчас он подписал заявление об увольнении и находится под подпиской о невыезде.

Своей вины Малышев не признает и не считает, что уклоняется от следствия. Журналисту «Якутска Вечернего» он сообщил, что ему обидно, что его забрали из армии, да еще под конвоем.

– Следователь знал, где я. Звонил, спрашивал, что да как. Я думал, они остановят производство, а вот они так решили, под конвоем в аэропорт, – сказал он.

Он отметил, что «все решения насчёт оплаты принимало руководство». Но детали он не может раскрывать в интересах следствия.

Также издание сообщает, что в последнее время в Службе госзаказчика увольнения следуют одно за другим. В том числе, по неофициальным данным, уволился и руководитель Петр Кушкирин. А некоторые сотрудники спешно уехали в Казахстан и Грузию.

Вторая очередь онкологического диспансера с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком возводится за счет федеральных средств. Он должен начать работу в 2023 году.

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