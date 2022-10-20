СМИ сообщили об увольнении руководителя Службы госзаказчика Якутии на фоне срыва сроков ввода объектов по нацпроектам

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

СМИ республики написали об увольнении руководителя Службы госзаказчика Якутии Петра Кушкирина.

По данным телеграм-канала «V Якутии.ру», Кушкирин 19 октября написал заявление по собственному желанию. В числе возможных причин называют провал строительства объекта по нацпроекту.

Эту же информацию со ссылкой на свой источник подтверждает и издание Sakhaday.

По их информации, уходит не только Кушкирин, но и увольняются его заместитель и другие специалисты. Например, собирается увольняться заместитель директора по финансам и экономике Елена Модина, ее заместитель и начальник отдела закупок. Также издание сообщает, что некоторые специалисты уволились и уехали в Казахстан и Грузию после объявления мобилизации.

В качестве возможных причин журналисты называют проверки надзорных органов в части закупке медоборудования для онкологического центра и кардиодиспансера.

«КП – Якутия» не удалось связаться с Кушкириным. В самой Службе госзаказчика ситуацию не комментируют.

Отметим, что слух об увольнении появился на фоне заявления главы Якутии Айсена Николаева 19 октября о персональной ответственности за срыв сроков ввода объектов по национальным проектам и госпрограмме комплексного развития сельских территорий.

– Есть неплохое исполнение по ряду нацпроектов, но есть и низкое исполнение по отдельным объектам. Такое отношение недопустимо. Решения должны приниматься быстро, без долгих обсуждений и согласований. Мы реализуем нацпроекты для улучшения жизни людей и любые срывы сроков ввода объектов, несвоевременное освоение средств – персональная ответственность руководителей и членов правительства, – подчеркнул Айсен Николаев.

Справка КП:

Петр Кушкирин был назначен генеральным директором государственного казенного учреждения «Служба государственного заказчика» в апреле 2019 года

Ранее он работал заместителем министра строительства республики.

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