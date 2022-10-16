В Якутии мобилизован еще один известный коммунист

Фото: SakhaDay

Один из руководителей рескома КПРФ, бывший глава поселка Чокурдах и Гагаринского округа Якутска Дмитрий Шарипов мобилизован, сообщает «SakhaDay».

– Сегодня он попрощался с родными, и вылетел на место сбора, – пишет издание.

Отмечается, что якутские коммунисты принимают активное участие в специальной военной операции. Напомним, что 8 октября в качестве добровольца отправился заместитель председателя Государственного комитета по занятости населения республики Савва Михайлов.

В родной республике он известен как один из активных представителей партии КПРФ. В 2021 году боролся за кресло мэра Якутска, заняв в выборной гонке третье место. В июле того же года глава республики Айсен Николаев назначил его на должность зампреда Госкомитета по занятости.

Также на СВО отправился второй секретарь Алданского райкома КПРФ, депутат райсовета Анатолий Потеруха.

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