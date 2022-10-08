В Якутии мобилизовали зампреда Госкомитета по занятости Савву Михайлова

Фото: телеграм-канал "Якутска вечернего"

В Якутии под мобилизацию попал заместитель председателя Государственного комитета по занятости населения республики Савва Михайлов. 8 октября его заметили в числе мобилизованных якутян.

Савву Михайлова провожают родные и коллеги. Фото: телеграм-канал "Сахадей"

В родной республике он известен как один из активных представителей партии КПРФ. В 2021 году боролся за кресло мэра Якутска, заняв в выборной гонке третье место. В июле того же года глава республики Айсен Николаев назначил его на должность зампреда Госкомитета по занятости.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.