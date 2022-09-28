«Настоящие мужчины не должны раздумывать, нужно действовать». Самый молодой депутат парламента Якутии получил повестку

Фото: скриншот видеозаписи SakhaDay

29-летний депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Мичил Николаев, который является самым молодым в своем созыве, рассказал, что получил повестку из военкомата о призыве.

Об этом первыми написали коллеги из издания «SakhaDay», которые разместили видео с комментарием депутата в своем телеграм-канале.

Мичил Николаев, немного нервничая и повторяя, что он спокоен, сообщил, что получил повестку и сейчас идет процедура сбора. Отметим, что он проходил службу в армии в 2011-2012 годах.

– Понимая, что происходит в стране, я ожидал повестки. Конечно, был период ожидания, когда же этот день (вручение повестки) наступит. А сегодня, когда уже получил повестку – абсолютное спокойствие. Если руководство страны решило, что необходима мобилизация, настоящие мужчины не должны думать. Нужно действовать. Я готов, как наши прадеды и предки, которые воевали в интересах своей страны, [тоже встать на защиту Родины].

Справка КП:

Мичил Николаев стал депутатом Ил Тумэн в сентябре 2018 года. Он является самым молодым народным избранником в региональном парламенте. Является членом регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».

Родился 21 февраля 1993 года в селе Кентик Верхневилюйского района Якутии.

Образование:

2014 - Якутский сельскохозяйственный техникум, квалификация «юрист»;

2018 - повышение квалификации во Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста России) по дополнительной проф.программе "Повышение правовой грамотности предпринимателей";

2019 - Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, бакалавриат, направление подготовки "Государственное и муниципальное управление".

Деятельность:

2011-2012 гг. - служба в рядах Российской Армии;

2012-2014 гг. - студент Якутского сельскохозяйственного техникума;

2015-2019 гг. - студент Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева;

2019 г - н.в. - студент Московского городского педагогического университета.

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