В Якутии заведено уголовное дело из-за схода вагонов грузового поезда

Фото: Восточное МСУТ СК России

По поручению председателя Следкома России Александра Бастрыкина заведено уголовное дело по факту происшествия с грузовым поездом, который сошел с рельс 3 сентября, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, ранним утром, около 04:40 часов в 2 километрах от станции Кердем в Хангаласском районе Якутии состав локомотива из 13 пустых вагон-цистерн сошли с рельс. В результате происшествия опрокинулось 6 вагонов-цистерн, 7 вагонов и 5 локомотивов.

Пострадавших нет, повреждены железнодорожные пути протяженностью 150 м. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба).

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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