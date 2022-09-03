Глава Следкома РФ поручил завести уголовное дело после крушения поезда в Якутии

Фото: СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после схода с рельс грузового состава в Якутии. Сообщение об этом размещено на сайте Следкома – в нем говорится, что ход расследования будет находиться на контроле центрального аппарата ведомства.

«Председатель поручил и.о. руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ануфриеву В.П. возбудить по данному факту уголовное дело и представить подробный доклад», – добавили в Следкоме.

ЧП произошло сегодня на территории Хангаласского района: с путей сошли 15 пустых грузовых вагонов поезда, следовавшего из Нижнего Бестяха в Алдан. Погибших и пострадавших нет, но крупный участок дороги оказался поврежден, из-за чего произошла задержка пассажирского следования.

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