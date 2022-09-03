В Якутии проводится проверка по факту схода 15 грузовых вагонов

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Следственные органы Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по факту схода 15 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 3 сентября около 4 часов утра по местному времени на 719 километре пикета № 8 станции Олень. В результате инцидента никто не пострадал, 15 вагонов опрокинулись, имеется повреждение пути на протяжении 300 метров.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В свою очередь «Железные дороги Якутии» сообщают, что пострадавших и угрозы экологии нет. Ведутся восстановительные работы.

– Движение поездов по участку приостановлено. Из-за схода задержан пассажирский поезд Благовещенск – Нижний Бестях, – говорится в сообщении.

Все пассажиры поезда автобусами доставлены со станции Олень до причала Нижний Бестях, где по расписанию пересажены на теплоход «В. Рукавишников» для трансфера до Якутска.

Пассажиры поезда Нижний Бестях – Благовещенск будут отправлены автобусами со станции Нижний Бестях до станции Олень для посадки в поезд.

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