Якутский всадник Дугуйдан Винокуров вернется на родину в сентябре

Фото: t.me/northern_nomadsykt

С завершения похода на якутских лошадях от ОЙмякона — Полюса холода до Москвы прошел месяц, сообщил в своем телеграм-канале коневод из Якутии Дугуйдан Винокуров.

Фото: t.me/northern_nomadsykt

Он рассказал, какие награды получил за свой проект. Первая — «Гражданская доблесть», которую вручил глава Якутии Айсен Николаев. Вторая — знак 100-летия ЯАССР, врученная постпредом Якутии при президенте РФ Андреем Федотовым. И третью награду «За заслуги в развитии Арктики» вручил министр РФ по развитию Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фото: t.me/northern_nomadsykt

Сам Дугуйдан с семьей в Москве посетил 5 фестиваль РГО, который прошел в парке «Зарядье», где провел несколько лекций по походу. Он подарил свое седло, на котором прошел 11 тысяч километров от Якутии до Москвы, музею РГО.

Сейчас лошади Хонор и Хаастаах, прошедшие этот длинный путь, находятся в Рязанском конном институте, где за ними хорошо ухаживают.

Фото: t.me/northern_nomadsykt

«В сентябре я с лошадьми вернусь домой в родные края, на священную землю Саха», — сообщил Дугуйдан.

Житель Оймяконского района Дугуйдан Винокуров начал свое путешествие вместе со своим родственником Мичилом Неустроевым в начале марта прошлого года. К сожалению, в пути одна из лошадей получила травму, и Мичил Неустроев вынужден был вернуться на родину. Путешествие всадники посвятили 100-летию со дня образования Якутской АССР.

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