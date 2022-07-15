Якутский «Всадник Севера» Дугуйдан Винокуров добрался на коне до Москвы

Фото: "Всадники Севера"

Якутский всадник Дугуйдан Винокуров сообщил, что благополучно доехал на коне до Москвы. Свое путешествие коневод начал вместе с тестем в марте прошлого года: всадники проехали через Бурятию, Иркутскую область, Красноярский край и другие регионы. Во время путешествия одна из лошадей была травмирована, и тесть Винокурова был вынужден вернуться назад в Якутию.

С Казани ко всаднику присоединился его девятилетний сын Дархан, который с честью выдержал конное путешествие.

«Всем привет друзья. Сегодня приехали в Москву. Постпредство Якутии нас поселило в санаторий «Бэс Чагда», лошадей тоже поставили рядом. Представители Постпредства Евгений Петров и Денис Фитенко сопровождали нас с Кургана 1,5 месяца, и тем самым очень помогли преодолеть этот путь. Благодарю Постпредство, Республику. Пока будем здесь», – написал всадник в телеграме.

Винокуров добавил, что официальное торжественное завершение проекта пройдет 30 июля. Церемония состоится в Коломенском парке, где будет проходить посвященный 100-летию ЯАССР Ысыах.

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