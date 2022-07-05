Число действующих лесных пожаров в Якутии увеличилось до 77

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 8 утра 5 июля на территории Якутии действуют 77 лесных пожаров на площади 38,5 тысячи га, сообщает региональный оперштаб.

Отмечается, что на аналогичную дату в прошлом году в республике зафиксировали 271 возгорание на общей площади 836 тысяч га.

За минувшие сутки потушили восемь пожаров в лесах, локализовали пять и обнаружили 29 новых, в том числе два на территории национального парка «Ленские столбы».

В Нерюнгринском районе, где вчера бушевало 22 лесных пожара, на сегодня их число возросло до 33. С 3 июля в районе установлен режим ЧС.

В Алданском также отметили увеличение количества возгораний — с 11 до 19. Еще в восьми улусах, в том числе в нацпарке «Ленские столбы» в Хангаласском, действуют от одного до шести пожаров в лесах.

В данное время 612 человек, в том числе 63 добровольца из числа местного населения, тушат 21 возгорание. Задействовано 27 единиц техники.

При обнаружении пожара в лесах республики сообщите по номеру 8-4112-44-74-76 либо 8-800-100-94-00.

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