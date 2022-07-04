В Якутии за сутки обнаружили 26 возгораний. Всего действуют 52 лесных пожара

Фото: Олег АДАМОВИЧ

По состоянию на 8 утра 4 июля в Якутии действуют 52 лесных пожара на общей площади 38,5 тысячи га, сообщает региональный оперштаб.

Из них 26 возгораний выявили в шести районах за прошедшие сутки на площади 1,5 тысячи га.

Больше всего пожаров бушуют в Нерюнгринском районе — 22. Следом идет Алданский — 11. Еще в десяти улусах действуют от одного до пяти пожаров в лесах.

За день потушили 12 возгораний в шести районах на площади 343,5 га. Локализовали три в трех улусах.

В данное время огнеборцы тушат 18 лесных пожаров на площади 14 тысяч га. Всего 536 человек: 409 сотрудников Авиалесоохраны, 101 работник лесопожарной службы, шесть сотрудников ГПС Якутии и 20 добровольцев из числа местного населения. Задействовано 15 единиц техники.

При обнаружении пожара в лесах республики просят позвонить по номеру 8-4112-44-74-76 либо 8-800-100-94-00.

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