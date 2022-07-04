В Нерюнгринском районе Якутии, где бушуют 22 лесных пожара, ввели режим ЧС

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 3 июля в лесах муниципального характера Нерюнгринского района действует режим чрезвычайной ситуации, сообщила сегодня районная администрация в своем телеграм-канале.

На какой площади они действуют — не уточняется. Площадь всего района — 98 890 квадратных километров.

Жителям запрещено выезжать в лес без служебной необходимости. В лесах, парках, сельхозугодьях, на территории садоводческих, огороднических и дачных НКО, а также на территориях, прилегающих к жилым домам и постройкам, запрещено:

- разводить костер,

- сжигать мусор и сухую траву,

- топить печь, кухонные очаги,

- использовать мангал и котельные установки, работающие на твердом топливе,

- проводить любые пожароопасные работы.

Прилегающие к населенным пунктам леса патрулируют. Добровольцев набирают в пожарные формирования.

Всего в республике на утро 4 июля действуют 52 лесных пожара, 26 из них обнаружили за минувшие сутки.

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