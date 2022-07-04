Число пострадавших в ураганном ветре на стадионе в Якутии выросло до 23 человек

Фото: МЧС Якутии

В Якутии выросло до 23 человек число пострадавших на стадионе в селе Борогонцы.

Ранее там во время VIII Спортивных игр народов Якутии поднялся ураган - ветер повалил деревья, опоры ЛЭП, и скинул большой экран на гостей мероприятия. Изначально власти сообщали о 18 пострадавших, в том числе трех детях, но сейчас в правительстве сообщили новые данные.

"Всего за медицинской помощью обратилось 23 пациента, в том числе четверо детей 11,14,15 и 17 лет. Центральная районная больница функционирует в штатном режиме. Состояние 5 пациентов, которые госпитализированы в хирургическое отделение, оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты с травмами легкой степени направлены на амбулаторное лечение", - добавили в правительстве.

Отметим, что инцидентом заинтересовались правоохранительные органы Якутии, в том числе прокуратура и следственный комитет.

Также на место выехал первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников - он заверил, что инфраструктуру в Борогонцах в ближайшее время восстановят, а пострадавшим окажут всю необходимую помощь.