Следователи проверят ЧП с пострадавшими во время спортивных игр в Якутии

Фото: МЧС Якутии

В Якутии следователи проверят ЧП с обрушением конструкций в селе Борогонцы. Накануне там, во время VIII Спортивных игр народов Якутии, прошел ураган. Стихия повалила деревья и опоры ЛЭП, а на стадионе «Маягатта Бэрт Хара» на участников мероприятия упал экран.

По данным СК, среди пострадавших в ЧП оказались дети. Ведомство назначило процессуальную проверку, сейчас следователи работают на месте происшествия и устанавливают количество пострадавших, их возраст и степень травм.

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников сообщил, что также вылетел в Борогонцы. По его данным, на стадионе ранения и ушибы получили 18 человек, в том числе трое детей. Чиновник добавил, что пострадавшие обратились в центральную районную больницу.

«Пострадал ряд объектов, в том числе жилые дома. Упали опоры линии электропередачи. Прервано электроснабжение. Все это будет восстановлено в кратчайшие сроки - координировать работы по восстановлению объектов буду с места», – добавил Садовников.