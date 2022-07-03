Конное путешествие из Оймякона в Москву: Дугуйдан Винокуров с сыном доехал до Чувашии

Фото: t.me/northern_nomadsykt

Коневод Дугуйдан Винокуров, отправившийся в поход с Полюса холода — Оймякон в Москву на лошадях, вместе с сыном Дарханом пересек границу Чувашии, об этом путешественник сообщил в своем телеграм-канале.

«Привет друзья! Мы пересекли границу Республики Чувашия. Это 13-й регион в нашем путешествии!» — написал он.

Фото: t.me/northern_nomadsykt

Как отметил коневод, с ними все отлично, у лошадей «летнее настроение», а сын наслаждается богатыми дарами природы.

«Поля земляники, яблоки срывает с веток и ест. Мы, северные всадники, никогда не видели столько земляники и яблонь, для нас все в новинку», — делится он впечатлениями.

Фото: t.me/northern_nomadsykt

До Москвы им осталось проехать около 770 км. Всего же Дугуйдан преодолел на лошадях порядка 8,4 тысячи километров. На счету у его сына Дархана пока где-то 70 км: он присоединился к отцу на днях в Казани.

Фото: 2GIS

Путешествие на лошадях началось в конце зимы прошлого года. Коневоды из села Ючюгей Оймяконского района Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев посвятили свою поездку столетнему юбилею Якутии, который республика празднует в этом году. Они пересекли несколько регионов страны, однако в ходе путешествия одна из лошадей получила травму. И Мичилу Неустроеву пришлось вернуться на родину. Дугуйдан продолжил путь один.

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