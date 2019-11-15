Найденного в Якутии фламинго назвали Марха
Найденный в Нюрбинском районе фламинго обживается в республиканском зоопарке «Орто дойду». Залетного гостя назвали Марха – в честь одноименной реки.
Перевезти экзотическую птицу в столицу республики помогла авиакомпания «Полярные авиалинии». Как сообщила заместитель директора зоопарка Наталья Сафонова, перелет птица перенесла хорошо, состояние удовлетворительное.
По прибытию в зоопарк фламинго поместили в специальный вольер, угостили рыбным фаршем и гаммарусом. Постепенно в рацион птицы начнут добавлять овощи.
Примерно месяц Марха будет находиться на карантине под постоянным наблюдением ветеринаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU