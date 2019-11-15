Найденного в Якутии фламинго назвали Марха

15 Нояб. 10:26 2019-11-15T10:53:04+03:00

По прибытию в зоопарк фламинго поместили в специальный вольер.

Около месяца птица будет находиться на карантине под постоянным наблюдением ветеринаров

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Найденный в Нюрбинском районе фламинго обживается в республиканском зоопарке «Орто дойду». Залетного гостя назвали Марха – в честь одноименной реки.

Перевезти экзотическую птицу в столицу республики помогла авиакомпания «Полярные авиалинии». Как сообщила заместитель директора зоопарка Наталья Сафонова, перелет птица перенесла хорошо, состояние удовлетворительное.

По прибытию в зоопарк фламинго поместили в специальный вольер, угостили рыбным фаршем и гаммарусом. Постепенно в рацион птицы начнут добавлять овощи.

Примерно месяц Марха будет находиться на карантине под постоянным наблюдением ветеринаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU