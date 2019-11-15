2019-11-15T10:53:04+03:00
Дом. Семья

Найденного в Якутии фламинго назвали Марха

Около месяца птица будет находиться на карантине под постоянным наблюдением ветеринаров
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
По прибытию в зоопарк фламинго поместили в специальный вольер.По прибытию в зоопарк фламинго поместили в специальный вольер.
Изменить размер текста:

Найденный в Нюрбинском районе фламинго обживается в республиканском зоопарке «Орто дойду». Залетного гостя назвали Марха – в честь одноименной реки.

Перевезти экзотическую птицу в столицу республики помогла авиакомпания «Полярные авиалинии». Как сообщила заместитель директора зоопарка Наталья Сафонова, перелет птица перенесла хорошо, состояние удовлетворительное.

По прибытию в зоопарк фламинго поместили в специальный вольер, угостили рыбным фаршем и гаммарусом. Постепенно в рацион птицы начнут добавлять овощи.

Примерно месяц Марха будет находиться на карантине под постоянным наблюдением ветеринаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фламинго прилетел в Якутию за 3,5 тысячи километров от ближайшего места обитания

Ученые вспоминают, что последний раз этих птиц видели тут более 40 лет назад (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24