В Якутск самолетом «Полярных авиалиний» доставили необычного гостя
14 ноября из Нюрбы в Якутск пассажирским рейсом авиакомпании «Полярные авиалинии» доставлен диковинный груз. Фламинго, обнаруженный коневодами на озере Былах 10 ноября, отправлен в столицу Нюрбинским комитетом государственного экологического надзора.
В аэропорту Якутска краснокнижную птицу встречали работники республиканского зоопарка «Орто Дойду», где он обретет новый дом, пройдет диагностику и реабилитационные процедуры. Все расходы по перевозке фламинго взяла на себя авиакомпания «Полярные авиалинии».
Для «полярников» перевозка необычного груза – дело привычное. За последние годы на борту воздушных судов предприятия побывали олени, детеныш белого медведя, овцебыки, раненный лебедь-кликун и другие представители фауны.
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ИСТОЧНИК KP.RU