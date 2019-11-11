Фламинго прилетел в Якутию за 3,5 тысячи километров от ближайшего места обитания

Обычная заготовка льда закончилась для коневодов из Нюрбинского района Якутии крайне необычно. С неба на озеро Былах, что в Таркайинском наслеге, спустилась экзотическая птица – фламинго.

По словам коневодов, птица оказалась довольно покладистой и дружелюбной, не выказывала никакой агрессии. Мужчины отнесли находку в администрацию наслега, где и будет решаться судьба заморского гостя.

По словам главы наслега Владислава Васильева, в настоящее время птицу везут в село Хатын-Сысы, где ее осмотрит ветеринарный врач. Он же будет ухаживать и следить за состоянием залетного гостя, пока не решится его судьба.

Птица оказалась довольно покладистой и дружелюбной, не выказывала никакой агрессии.

Администрация наслега вышла на Нюрбинский комитет охраны природы, специалисты которого посоветовали отправить птицу в зоопарк «Орто Дойду» в Якутск. Отпускать ее на волю опасно – ночью температура воздуха в республике уже опускается до минус 30 градусов.

Судя по всему, найденыш еще молод, потому что оперение у него серое. Привычного нам розового цвета перья у фламинго становятся ближе к трем годам.

Как сообщили «КП в Якутии» в администрации республиканского зоопарка «Орто Дойду», они с радостью приютят нового питомца, если такое предложение поступит. Фламинго обыкновенный (Phoenicopterus roseus) - птица редкая, этот вид не обитает даже на территории России. Сейчас главное – выяснить, в каком состоянии птенец, потому что, судя по фото, он еще совсем мал, и решить вопрос транспортировки.

По данным орнитолога Юрия Лабутина, это не первый случай, когда фламинго залетели в один из самых холодных краев мира. В октябре 1976 года был зафиксирован массовый залет этих птиц на территорию Якутии. Останки трех фламинго были найдены на одном из озер у села Улахан Ан, в заснеженном поле в 5 км от села Мырала и в окрестностях села Эмиссы. Выжить удалось лишь одному из залетных гостей, который был найден живым на озере Тимея, что в 15 км от Якутска. Была организована целая спасательная операция, чтобы снять фламинго с перебитым крылом с тонкого льда водоема. В искусственных условиях птица жила до 21 января 1977 года, ее рацион состоял из овсяной крупы и перемолотых рыбно-мясных отходов.

По данным специалистов, ближайшее место обитания этого вида – озеро Тенгиз в Казахстане, которое находится в 3,5 тысячах километров от Якутии.