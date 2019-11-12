2019-11-12T11:41:33+03:00
Наука

Новый дом для фламинго: кто приютит найденную в Якутии экзотическую птицу?

Ветеринары оценивают состояние залетного гостя как удовлетворительное
Нинель ГУСЕВА
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Экзотического гостя обследовали ветеринары.Экзотического гостя обследовали ветеринары.
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Состояние найденного 11 ноября в Нюрбинском районе Якутии фламинго ветеринары оценили как удовлетворительное. Сотрудники Нюрбинского комитета государственного экологического надзора привезли экзотическую птицу в районный центр на осмотр.

В Нюрбе ветеринары обследовали фламинго и сделали ему необходимые инъекции. Состояние залетного гостя специалисты оценили как удовлетворительное.

Так как птица краснокнижная, ее дальнейшую судьбу будет решать республиканский Росприроднадзор. Если федеральный природоохранный орган разрешит изъятие птицы из естественной среды обитания, то вариантов два. Новым домом для фламинго с озера Былах могут стать природный парк «Живые алмазы» в Мирном или республиканский зоопарк «Орто-Дойду».

Дальнейшую судьбу краснокнижной птицы будет решать республиканский Росприроднадзор.

Дальнейшую судьбу краснокнижной птицы будет решать республиканский Росприроднадзор.

Обнаруженная 11 ноября в 20 км от села Киров птица – обыкновенный или розовый фламинго (рhoenicopterus roseus), который является охраняемым видом во всем мире и занесен в российскую Красную книгу. На территории Якутии фламинго птица не обитает и каким образом сюда попала, неизвестно.

Его ближайшие гнездовья находятся в Казахстане, а также во Франции, Испании, Северной Африке и Индии. На территории России постоянных популяций этих птиц нет, но во время миграции фламинго нередко останавливаются в дельте Волги и в Дагестане.

Это крупная птица (ростом до 130 сантиметров), совершающая сезонные перелеты. Во время осенних миграций молодые птицы, имеющие серый окрас оперенья, могут сильно отклоняться от курса. В Якутии появление залетных фламинго отмечали пять раз – на Вилюе, Алдане, Колыме и в районе Якутска.

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Ученые вспоминают, что последний раз этих птиц видели тут более 40 лет назад (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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