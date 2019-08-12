Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие
Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие.
Вечером 10 августа на руднике «Удачный» при падении с самоходного горного оборудования тяжелые травмы получил 41-летний мужчина. Впоследствии он скончался в больнице.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Проводится процессуальная проверка и по факту обрушения горной породы в подземном руднике «Сарылах» Оймяконского района, которое произошло вечером 11 августа. При производстве работ на глубине около 500 метров произошел обвал горной породы, в результате которого погиб рабочий.
В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал следователь СКР. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам обеих проверок будут приняты процессуальные решения.
ИСТОЧНИК KP.RU