СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-12T12:30:17+03:00

По результатам обеих проверок будут приняты процессуальные решения. Фото: Архив "КП"

На месте происшествия в Мирнинском и Оймяконском районах работают сотрудники СКР

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Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие.

Вечером 10 августа на руднике «Удачный» при падении с самоходного горного оборудования тяжелые травмы получил 41-летний мужчина. Впоследствии он скончался в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Проводится процессуальная проверка и по факту обрушения горной породы в подземном руднике «Сарылах» Оймяконского района, которое произошло вечером 11 августа. При производстве работ на глубине около 500 метров произошел обвал горной породы, в результате которого погиб рабочий.

В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал следователь СКР. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам обеих проверок будут приняты процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU