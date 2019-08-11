На руднике "Удачный" в Якутии погиб горнорабочий

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-11T16:05:11+03:00

На месте происшествия работали 12 сотрудников военизированного горно-спасательного отряда и две единицы техники. Фото: ЯСИА

Работник шахты упал с самоходного горного оборудования с высоты 2-4 метров

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На руднике "Удачный" в Мирнинском районе Якутии погиб горнорабочий. Трагедия произошла 11 августа в шахте рудника на глубине 465 метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, смертельные травмы получил электрослесарь, который упал с самоходного горного оборудования с высоты приблизительно 2-4 метров. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти пострадавшего не удалось.

На месте происшествия работали 12 сотрудников военизированного горно-спасательного отряда и две единицы техники. На работу шахты происшествие не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU