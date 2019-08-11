На руднике "Удачный" в Якутии погиб горнорабочий
Работник шахты упал с самоходного горного оборудования с высоты 2-4 метров
На месте происшествия работали 12 сотрудников военизированного горно-спасательного отряда и две единицы техники.Фото: ЯСИА
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На руднике "Удачный" в Мирнинском районе Якутии погиб горнорабочий. Трагедия произошла 11 августа в шахте рудника на глубине 465 метров.
Как сообщает пресс-служба МЧС республики, смертельные травмы получил электрослесарь, который упал с самоходного горного оборудования с высоты приблизительно 2-4 метров. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти пострадавшего не удалось.
На месте происшествия работали 12 сотрудников военизированного горно-спасательного отряда и две единицы техники. На работу шахты происшествие не повлияло.
ИСТОЧНИК KP.RU