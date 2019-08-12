2019-08-12T03:48:40+03:00
Недвижимость

На одном из рудников в Якутии погиб человек

Несчастный случай произошёл из-за обрушения горной породы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Тело удалось вытащить на поверхность.Тело удалось вытащить на поверхность.
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На одном из рудников в Оймяконском районе Якутии погиб человек.

Трагедия произошла 11 августа на руднике "Сарылах" при производстве очистных работ.

Во время обрушения горной породы на смене находились 16 человек, 15 из них эвакуировались самостоятельно. Задымлённости и запылённости на руднике не наблюдалось. На место происшествия выдвинулся отряд горно-спасательного отряда рудника «Сарылах-Сурьма» в составе 5 человек, которые извлекли из-под завала тело горняка без признаков жизни.

Тело поднято на поверхность. В настоящее время рудник работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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