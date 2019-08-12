На одном из рудников в Якутии погиб человек

СЕГОДНЯ 03:48 2019-08-12T03:48:40+03:00

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На одном из рудников в Оймяконском районе Якутии погиб человек.

Трагедия произошла 11 августа на руднике "Сарылах" при производстве очистных работ.

Во время обрушения горной породы на смене находились 16 человек, 15 из них эвакуировались самостоятельно. Задымлённости и запылённости на руднике не наблюдалось. На место происшествия выдвинулся отряд горно-спасательного отряда рудника «Сарылах-Сурьма» в составе 5 человек, которые извлекли из-под завала тело горняка без признаков жизни.

Тело поднято на поверхность. В настоящее время рудник работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU